沙中線會展站工程出現滲漏　港鐵承認事件

港鐵沙中線工程再出事！港鐵早前再三「鬆口」，暗示沙中線下的東鐵線過海段或未能如期在明年首季通車。消息指，過海段會展站附近一段隧道不時出現滲漏，影響到電力及信號系統運作。港鐵承認個別位置出現滲漏但屬輕微，會與承建商會按既定程序跟進和妥善處理，又稱因過海段相關結構位處地底，出現某程度的滲水情況並不罕見。路政署則指電力及信號系統的運作無受滲水影響。

會展站已於去年11月平頂，相關土木工程已大致完成，現正在安裝站內鐵路系統及相關裝修工程等。消息指，會展站附近隧道不時出現滲漏，工程人員已不停採取補漏工作。消息更稱，有關新路段遲遲未獲相關部門批出試車安全許可證，令人質疑工程未能如期完成。

港鐵回應時承認有部分位置出現輕微滲水，會與承建商會跟進處理，強調因過海段相關結構位處地底，出現某程度的滲水情況並不罕見且可預見，相關結構的設計和施工安排已考慮到有關工程特性。港鐵又指過海段各項測試工作正按序進行，部分測試會在承建商的獨立安全顧問發出安全證書後陸續展開，期間未有出現影響測試計劃的情況出現。

路政署則稱滲水情況未有影響電力及信號系統的運作，又稱地底工程出現滲水並不罕見，該署又稱在進行列車提速動態測試前，承建商需聘請獨立安全顧問，確認信號系統的正常運作，並發出安全證書。運房局則指未有收過相關報告，而路政署及其監察及核證顧問會巡查工地及檢視防水的情況。

沙中線自2018年起捲入連串工程醜聞，其中紅磡站剪鋼筋一事最為矚目，會展站當時亦被揭問題多多，包括承建商未按圖則在工地安裝橫向鋼支撐架以支撐垂直連續牆、工程人員裝錯連續牆等，其後更被發現其多個監測點沉降超標，一度停工，當局最終放寬其沉降指標上限後，才得以復工。