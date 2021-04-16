「舒力基」勢成超強颱風　天文台預測下周逼近港800公里外

天文台今日（16日）在天氣隨筆撰文，指颱風「舒力基」往後的強度發展不容小覷。各大電腦預報模式陸續調整其路徑預報，現時較為一致地預測「舒力基」會在菲律賓以東，轉向東北移動，隨後頗大機會橫過日本以南海域。根據天文台最新熱帶氣旋路徑預測，「舒力基」會於下周三(21日)逼近菲律賓東北部、集結於本港800公里外。

天文台指，目前菲律賓以東的海水溫度頗高，普遍達28度或以上，而「舒力基」所在的區域大氣條件有利繼續發展，在未來兩三日仍會繼續增強，有機會發展為環流廣闊的超強颱風，與其相關的狂風驟雨有可能影響菲律賓東部。

天文台指，西北太平洋的熱帶氣旋活動一如預期捲土重來。周二（13日）位於該區的熱帶雲團增強為熱帶氣旋，隨後命名為「舒力基」(意為一種鷹)，並在今早增強為颱風。天文台預測，「舒力基」巔峰強度可達每小時195公里，有機會成為過去60年4月份在西北太平洋出現的第7強的超強颱風。至於2015年的「美莎克」中心風力達到時速230公里，為歷年4月風王。

天文台提醒，「舒力基」會否最終成為下一個四月份的超強颱風，仍有待揭曉，大尺度天氣形勢有可能出現波動，風暴的路徑和強度亦存在變數，預報員會細心觀察，按需要及時作出修正。