變種病毒首殺入社區　深夜突襲圍封佐敦伯嘉士大廈

變種病毒首殺入社區！政府深夜突襲封區，今晚11時半起圍封佐敦白加士街17-23號伯嘉士大廈強檢，是次深夜圍封，主要是因為該大廈發現一宗初步確診個案，初步顯示涉及變異基因，即屬變種病毒，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較一般情況更高，故即時就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府指，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）上午8時左右完成此行動。受檢人士會獲安排到採樣站接受病毒測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

一直有專家提醒港府需要提防變種病毒流入社區，後果會非常嚴重，但今次亦難逃一劫，消息指，是有海外回港人士完成檢疫走到社區後，繼而初步驗出新冠病毒，並帶有變種病毒。翻查紀錄，該大廈過去14日並無確診個案，而對上一次封區強檢是本月13日，圍封範圍是深井麗都花園第2座，事後並無驗出新增確診個案。