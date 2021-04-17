疫情及社會政治環境影響　本港兒童快樂程度創新低　

疫情及社會環境不穩，本港兒童大呼不快樂！香港小童群益會昨（16日）公布兒童的「希望感與快樂」調查，指本港兒童快樂的平均指數首次跌破7分，只有6.94，亦跌出7分或以上屬於「快樂」的指標區。兒童不快樂的主要原因是疫情令他們無法社交，有70.9%受訪兒童很想與朋友多些見面，但調查結果卻發現港童孤獨感愈來愈高。

小童群益會於今年2月至3月期間，以網上及電話問卷形式訪問了755名年齡介乎6至17歲的兒童。小童群益會研究及發展經理趙振雄表示，疫情下，市民及兒童均被迫減少社交，不少受訪兒童表示孤獨感增加，希望感則隨之下跌。有45%受訪者稱，過去1個月從來沒有或甚少與朋友見面，也有兒童對網上學習感困擾。今年就讀小六的黃同學表示，早前家裏3兄妹均要網上上課，上網速度慢，家中空間亦不足夠，直言擔憂網上學習成效及成績下滑。

調查亦發現，兒童對社會環境評分普遍較低，當中有50.9%兒童表示對政府施政感到不滿；48.3%兒童認為政府沒有聽取及諮詢市民對社會事務的意見；更有46.1%兒童對香港政治局勢穩定沒有信心。而在39.7%有長遠目標的兒童中，有19.7%以「移民到外地」為目標之一，趙振雄認為雖然以移民為目標的兒童數目並不算大，但仍值得關注。

被問及對社會前景及未來有沒有希望，中三的伍同學思考良久，坦言雖然近年香港「發生咗唔同嘢，但我係呢個地方成長，都仍然抱有希望」。同樣中三的郭同學亦表示仍對香港社會未來有希望，但最近身邊多了同學移民外國。

該會建議，政府應加強學校社工及社區服務的支援，並提供津貼予兒童及青少年，如「兒童醫療券」或提供用於參加課外活動的「機會卡」，更需正視及聆聽青少年對社會發展的聲音，施政時納入青少年的意見。