7廈1工作場所及1學校被納入強檢名單

​政府昨晚(16日)表示，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處九個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應昨日公布的確診個案，有3個指明地方及1所確診者就讀的學校被納入強制檢測公告。此外，因應衞生防護中心於昨日錄得的初步確診個案，有5幢住宅大廈亦會被納入強制檢測公告。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 住宅(包括商住兩用)大廈新增1宗或以上確診/初步確診個案

新增1宗或以上確診個案

1. 香港新界元朗丹桂村路 60 號菁雅居第 11 座

2. 香港九龍油尖旺上海街 684-686 號

新增1宗或以上初步確診個案

3. 香港九龍牛頭角振華道 70 號樂華北邨秉華樓

4. 香港新界屯門湖翠路 1 號蝴蝶邨蝶翎樓

5. 香港新界屯門友愛路 10 號友愛邨愛暉樓(第 2 座)

6. 香港九龍油尖旺彌敦道 36-44 號重慶大廈

7. 香港新界屯門愛勇街 4 號友愛邨愛勇樓

B. 出現1宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港新界葵涌梨木道 4-30 號億萬工業中心 8 樓 B 座棉麗企業有限公司

C. 其他

1. 香港新界元朗洪水橋洪德路 1 號天主教崇德英文書院