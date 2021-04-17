跨部門巡查3區場所　6負責人遭票控20客罰款

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同衞生署控煙酒辦公室人員，在昨晚(16日)巡查區內食肆、酒吧及派對房間，提醒場所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員發現一間位於金馬倫道的食肆內有顧客超過4人1枱，食肆顧客數目亦超過通常座位數目的一半。一名43歲男食肆負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），食肆內14男1女顧客(27至56歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。警員將向該名男負責人發出傳票，並向其他顧客發出定額罰款通知書。

另外，晚上約11時，灣仔警區反三合會行動組，港島總區反三合會行動組連同機動部隊展開「犁庭掃穴」行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。在巡查駱克道353號一商業大廈，發現一間酒吧於晚上10時後仍然營業，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

行動中，一名姓曾(31歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員將作出檢控。其餘2男3女(25至38歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，警方及食環署在元朗區採取聯合行動，共巡查23間餐飲處所，向4名餐飲業務負責人提出票控。當中3人涉嫌違反防疫規定涉及餐桌之間的距離或分隔、佩戴口罩，或未有安排所有員工每14天進行檢測，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）；其餘一人涉嫌無牌經營食肆。

警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。