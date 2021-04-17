東方日報A1：黎智英首判監　長睡赤柱不得放生

壹傳媒黎智英官司纏身，昨日一天之內須就4宗案件到法庭應訊，當中包括前年8月18日及8月31日兩宗非法遊行案件的判刑，他更首次被判監，成為赤柱囚犯。在8‧18案，黎早前被裁定組織及參與未經批准集結罪成，已留下案底，區院法官胡雅文昨天就該案判黎監禁12個月。在8‧31案，黎早前承認參與未經批准集結罪，該案則判監8個月。法官考慮到兩宗案件只相隔兩星期，下令部分刑期同期執行，黎合共判囚14個月。涉及上述兩案的另外9名被告，4人分別判囚8至18個月不等，5人獲准緩刑。

現年73歲的黎智英及另外8人涉及2019年8月18日的「流水式集會」非法遊行，黎智英、李卓人、梁國雄、何秀蘭、吳靄儀、何俊仁及李柱銘等不認罪，於本月1日被裁定組織及參與未經批准集結罪成。在開審前，區諾軒已承認組織及參與未經批准集結罪，梁耀忠則承認參與未經批准集結罪。辯方昨天求情，強調當日的集結是和平、理性及非暴力，黎智英透過律師請求判他罰款或緩刑，而何俊仁及李柱銘也分別透過律師要求考慮判監以外的選項。

法官指，自2019年6月開始，香港社會出現動盪，不少遊行即使起初和平，後來也逐漸演變成暴力衝突，眾被告在此情況下，仍然無視警方反對，帶頭組織及參與該次遊行，是直接挑戰警方，也挑戰法律及公共秩序，李卓人、梁國雄、區諾軒等更召開記者會，鼓勵市民參加遊行及「逼爆維園」。雖然該次遊行和平結束，但眾被告的行為無疑帶來潛在暴力風險，也嚴重影響交通，判監是唯一合適判刑選項。

就8‧18案，黎智英判囚12個月；李卓人判囚12個月；梁國雄判囚18個月；何秀蘭判囚8個月；吳靄儀判囚12個月，緩刑24個月；何俊仁判囚12個月，緩刑24個月；李柱銘判囚11個月，緩刑24個月；區諾軒判囚10個月；梁耀忠判囚8個月，緩刑12個月。

另外，黎智英、李卓人和楊森等涉及2019年8月31日的港島區非法遊行，他們於本月7日承認參與未經批准集結罪。法官判刑時，重申即使遊行是和平，但自2019年起大型集結活動有暴力風險，加上警方早已不批准民陣舉行該次遊行，但3名被告卻明知故犯，他們的行為更引來公眾參與，使公眾誤以為參與未經批准集結不用負上刑責。

就8‧31案，黎智英判囚8個月；李卓人判囚6個月，兩人在8月31日及8月18日兩案的刑期部分同期執行，各合共判囚14個月。楊森則判囚8個月，緩刑12個月。

對於是否會就判刑提出上訴，律政司表示會研究法官的判刑理據和主控官的報告，然後決定是否跟進。另外，律政司也發聲明指，對於有人公開要求立即釋放已認罪或經審訊定罪、承認過失的被告，律政司感到驚訝，這些要求荒誕無稽，完全不尊重法治。

案件編號：DCCC 536,537/2020

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