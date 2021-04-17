葵涌工廈無牌樓上吧遭掃蕩　拘兩負責人12客收告票

警方青衣分區雜項調查隊，根據線報及經深入調查後，今日(17日)凌晨零時許展開行動，突擊搜查葵涌葵德街一工業大廈單位，搗破一間無牌酒吧，拘捕姓吳(23歲)及姓林(22歲)男負責人，兩人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。該兩名男子已被扣留調查。

另外，單位內9男3女(15至28歲)，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，警方在單位內共檢獲14瓶酒精及罐裝類啤酒飲品、兩副麻雀及籌碼及3套影音器材，共約值2萬港元。另外，警方發現有人為掩人耳目，在處所四周加裝隔音棉，及在單位出入口鐵門位置額外裝上門鎖。萬一發生火警，後果將不堪設想。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。