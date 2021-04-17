政府跪低不針對　本地遊仍出團無期

陳兆麟指，疫情下逾兩成領隊轉職保安，即使有工作的領隊也最多3分1支薪。

全球疫情持續，本港至今仍未能通關外遊，而當局去年推出本地遊後又因爆發第4波疫情而告吹，業界早前收到政府消息指可於短期內恢復本地遊，更一度要求所有團友及職員必須完成注射兩劑疫苗方可成團，業界直斥做法不切實際，其後當局雖「跪低」不再強制團友打針，惟本地團仍未有出團時間表。

去年短暫開放本地遊時，有份「客串」的香港外遊領隊協會主席陳兆麟直指，參加本地遊的團友多數為長者，如硬性規定長者必須打針才可參加是不切實際，雖然政府鬆綁，惟就放寬本地團禁聚令等措施細節仍未公布，盼當局盡快與旅行社商討落實，而即使放寬至每車一半載客量，旅行社仍無利可圖，但起碼開團後從業員可以有工開。

另外，政府早前推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，按旅行社接待的綠色生活本地遊遊客人數，向旅行社提供每名參加者200港元的鼓勵金，每間旅行社可申請鼓勵金的遊客人數上限為1,000人。新光國際旅遊負責人羅世博則指，首階段的本地遊鼓勵金拖足半年才發放，比承諾一個月內發放相去甚遠，盼當局能夠提高效率，諒解業界苦況。旅遊事務署發言人指，截至今年2月底，該計劃累計批出的申請涉及鼓勵金約470萬港元。