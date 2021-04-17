重啟旅巴使費大　難即時投入服務

疫情爆發後大批旅遊巴無客可接，數以千計旅巴停泊在靠近葵青貨櫃碼頭的臨時停車場成「旅巴墳場」，經歷超過一年的日曬雨淋後，巴士車身除了封上厚厚的灰塵，更重要的是機件因長期停止運作而嚴重耗損，有旅巴公司估計每輛車要重啟花費超過2.5萬港元，復業後的停泊費用亦會大幅上升。

公司擁有過百輛旅遊巴的李偉邦，日前經過停泊在空地上超過一年的塵封巴士陣時不禁嘆氣，他形容即使現時立即有旅客到港，旅遊巴亦不能即時開動接載旅客，因久未運作的車輛部件已告耗損，無論電池或皮帶，冷氣系統以至其他支撐車輛重新啟動的零件，都必須更換，否則勉強行走會有安全風險，惟相關復業維修費用，估計每輛車要2.5萬至3萬港元不等，以他公司過百輛車為例，單計便要過百萬元。

李亦指，現時政府接近免費讓旅遊巴士停泊，一旦復業後或會收回用地，而復業初期旅遊巴流動性不高，公司要額外再租泊位，每輛車月租最少3,500港元計，亦對一息尚存的公司造成沉重打擊，故盼望政府能夠延長相關停車場的停泊期，待業界有更大空間回復元氣。