旅遊業一潭死水　從業員一殼眼淚

疫情下旅遊業一潭死水，旅遊中心十室九空，一年來已逾100間旅行社倒閉；有旅行社東主直指業界失業率達99.9%，有領隊為供養年邁及行動不便的母親轉行從事保安；旅巴司機為養家毅然轉職；業界直指，員工轉職一去不返，加上政府政策難以救市，盼政府盡早促成旅遊氣泡，否則本港賴以維生、四大支柱行業之一的旅遊業恐就此死絕。

外遊領隊Sandy轉行做保安多月，她直言政府早前每月補貼5,000港元不足以應付生活開支，惟家中年逾80歲且行動不便的母親需要照顧，即使收入大減超過一半，並需日做12句鐘，她亦只好挨下去。香港外遊領隊協會主席陳兆麟坦言，近期只剩下大約1.7萬名註冊領隊，較疫情前約2.2萬名下跌逾22%，而當中大約5,000名屬全職，疫情下不足300人仍有工作，惟最多只是3分1支薪，其他領隊零收入或轉行，估計超過2成人轉做保安。

據香港旅遊業議會數字，去年1月1日至今年3月31日共有103間會員旅行社終止會籍。東網記者日前到訪旺角旅遊中心，15間旅行社中只有1間營業，當中有9間已貼上結業告示。新光國際旅遊負責人羅世博直指，近期旅行社失業率達99.9%，他旗下全部職員停薪留職。他又稱許多旅行社在疫情前預付給外國酒店及旅遊巴等公司的「地接費」無法取回，涉款數十至數百萬元不等，有些外國公司甚至結業而令款項付之流水。

年逾60歲的旅遊巴司機連先生，過去一年一直零收入，現時靠積蓄度日，他苦訴若情況持續只有領取綜援。30多歲的旅遊巴司機黃先生，為了家中3歲小孩，數月前毅然轉職貨車司機，雖然現時薪金較以往少數千元，自言馬死落地行。香港旅遊巴士有限公司營運經理李偉邦直指，絕大部分司機已轉行，整個產業鏈估計達30萬人，失業率中的一半人都來自旅遊行業。

旅遊界議員姚思榮指，政府有責任積極協助業界度難關，不能無了期等待，主動與內地及澳門溝通促成旅遊氣泡，加上與新加坡的協定亦將啟航，冀分階段讓業界有工開，本地遊也刻不容緩。旅遊事務署發言人指，政府早前宣布延長「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」申請限期至2022年3月31日，並將預留予「旅行社鼓勵計劃」的資助額加碼至約1.5億港元，亦透過「防疫抗疫基金」向旅遊業界提供四輪資助，向業界提供的財政支援總承擔額合共近26億港元 。