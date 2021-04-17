打第2針科興後高燒腳腫　中年漢聯院求診等通宵

崔先生打第2針科興疫苗後不適求醫，在急症室通宵苦候。

一名居住牛頭角上邨、任職裝修工程公司的姓崔(65歲)男主管，早前接種首劑科興疫苗後，身體狀況一切正常，詎料約3日前接種第2劑科興疫苗注射後，連日來感覺「好唔舒服」，左腳更出現腫痛懷疑痛風發作，至今日(17日)凌晨約2時，崔有發燒徵狀認為情況嚴重，遂報警求助並通知姓黎契仔。

崔由救護車送抵聯合醫院急症室，而黎隨後亦抵達醫院了解及協助。據黎向東網記者表示，契爺在家等候救護員到場後，救護員替他量度體溫，得悉發燒達攝氏38.9度。當黎到達醫院，他代契爺辦理登記手續，而契爺亦由救護員安排坐在輪椅，一名醫院男職員則着黎推着契爺進入急症室等候診治。

此時，黎向當值醫護人員表示，契爺約3日前接種第2劑科興疫苗，現時發高燒及腳腫得厲害，可否盡快安排診治，詎料不得要領，在急症室通宵苦候仍未獲處理，期間黎向一名女醫護了解情況，惟對方卻回應一句：「林鄭政府就係咁架啦！」

黎聽後深感不滿，認為院方職員用這種態度對待求診病人，絕對不能接受，況且契爺是接種第2劑新冠疫苗數日後出現不適，後果可大可小，對契爺遭受如此冷待甚覺氣憤。黎及後提出為契爺安排轉往私家醫院接受診治，當值醫護人員表示無此服務。