屯門工廈樓上毒吧兼營賭場　警拘38男女包括未成年人

警方屯門警區刑事部聯同特別職務隊於昨晚(16日)起在區內展開行動，打擊工廈內經營的非法場所。行動隊伍經情報分析，於今日凌晨(17日)約3時半破門進入業旺路一工廈單位，搗破一間無牌酒吧檢獲一批毒品，同時發現有人在單位內經營賭場。行動中20男18女(15至41歲)被捕。

屯門警區反黑組主管莫湛豐督察指，涉案單位約2千呎，被分隔成大廳、1間賭房、2間派對房及1間放有床的休息室，不法分子在單位內高度設防，分別在單位外、工廈梯間以至街道上均設有閉路電視，當有陌生人士出入大廈，負責人隨即鎖上單位兩重鐵閘及玻璃門，因此警方掩至調查時，需以工具破門進入。

被捕男女分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」、「經營賭博場所」及「在賭博場所內賭博」，該38名男女同時涉嫌違反「禁聚令」被發出定額罰款告票。消息指，被捕人士包括3組當時在單位內消遣的客人，當中部分人及單位負責人懷疑有黑幫背景。

警方在行動中一共檢獲51包懷疑毒品可卡因以及吸食工具，另外又檢獲約44克、以濕紙巾包裝掩飾的迷幻藥「Happy水」，場內亦放有一張百家樂賭枱及一批賭具，警方亦檢走單位內大批酒精飲品及音響設備。

莫譴責不法分子經營非法場所聚眾耍樂，在狹窄空間內多人聚集，視公眾健康於不顧，將繼續以情報主導加強執法，確保區內病毒傳播風險減至最低，呼籲年輕人遠離毒品，勿受朋輩唆擺誤入歧途。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。