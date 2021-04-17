變種病毒入侵　星港旅遊氣泡恐觸礁　邱騰華：等大家安心先啟動

政府昨晚(16日)突圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈進行強檢，指該大廈發現1宗初步確診個案，並涉及變種病毒，而檢測的80人當中未有找到確診者。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(17日)在電台節目表示，香港首次在本地新冠患者中驗出帶有變種病毒，而且變種病毒傳染力高很多，需要特別關注，亦是當局討論整套防疫策略的重點之一。

被問到會否影響旅遊氣泡的商討工作，邱指會與專家討論防疫措施是否足夠， 現時與新加坡商討建立旅遊氣泡的基本保護條件不變，包括旅客出發及抵埗後要檢測，並要派專機接載往返人士，相關機組人員過去一段時間不可以飛其他航線等。他強調，香港和新加坡都會要求對方的疫情大致上受控，並已持續一段時間，才會正式啟動旅遊氣泡，「等大家安心先會去做」，否則在熔斷機制下可能出現「開得一日、閂兩日」的情況。

他又指，今早已與食物及衞生局局長陳肇始通電話了解情況，指隨着英國、南非和巴西以外的國家地區都陸續出現變種病毒個案，港府與外國討論恢復往來時都會將相關因素考慮在內。

邱騰華表示，旅遊業界樂意以接種疫苗作為前設，冀盡快恢復本地遊，但如果因為種種原因未能接種疫苗，亦可以持72小時內有效的核酸檢測陰性結果。不過他承認，硬性規定參加本地旅行團的旅客，必須要先接種新冠疫苗未必可行。