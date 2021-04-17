佐敦伯嘉士大廈解封　租客批淪人球　餐廳東主嘲：多謝正苦

港府昨晚(16日)11時半將佐敦白加士街的伯嘉士大廈列為「受限區域」，居民須於凌晨2時半前接受檢測，並無發現確診個案，該大廈於今早(17日)約6時半解封。當局表示，大廈出現1名初步顯示涉及N501Y變種病毒株的確診個案，已撤離81個居民，送到竹篙灣檢疫中心強制檢疫21天，共涉及48個單位。東網記者到現場巡視，有封區期間不在大廈的租客及員工返回大廈，自行聯絡政府跟進不果，畀人「當波咁踢」；亦有商戶須延遲開門，生意受影響。是次行動有不少「漏網之魚」，當局解封後安排他們陸續撤離。

上午7時許，政府解封有關區域，由警員搬開圍欄，食環署亦派人清潔街道。至於無人應門的單位，則留下政府信件，着他們致電跟進。附近多間餐廳受封區影響，未能按時開門，其中有餐廳在閘外貼上「早上休業，11點恢復正常，多謝正苦(政府)」的告示，該餐廳老闆Eddy怒斥：「政府防疫措施頭痛醫頭，腳痛醫腳，每次封區都無咩作用。」

伯嘉士大廈非華裔住客Surnag帶着女兒回到住處。他們昨夜沒有回家，也沒有留意新聞，全然不知住處出現初步確診個案及被圍封。他也不清楚當局會如何安排他們去竹篙灣隔離，須回家閲讀政府留下的信件。他坦言不太擔心變種病毒，自己安全就可以。

另一非華裔的住戶則稱，昨晚很早入睡，直至今日早上都無人拍門叫他做檢測，對封區毫不知情，詢問在場記者才知道全棟大廈已撤離。信件雖然是中英對照，但政府人員只填寫了中文的部分，他看不明白，他已經致電政府，待對方聯絡他。他續指，大廈衞生情況惡劣，自己多次要求管理處清潔，但無人理會。他兩星期前向政府部門投訴，但政府只是代為致電管理處要求清潔，令他相當不滿，直指「政府應該立法要求業主妥善清潔物業！」

於大廈上班的黃先生與兩名同事去到現場，他們昨夜知道大廈被圍封，今日匆匆趕回。黃認為，既然昨日沒有找到確診個案，就不應該安排租客隔離，「搞咁多嘢做咩？騷擾咁多人！」他憂慮若要隔離21天，公司就會停止運作，影響極大。他們已致電政府部門最少6次，想盡快知道是否需要隔離，但一直被「當波咁踢」，部門之間互相推搪，指示極不清晰。黃與同事及後到附近的檢測中心做檢測，再返回大廈門口，等待解封，黃透露，由於他們是建築公司，所以每2星期都會做一次檢測。

大廈清晨解封後，一直讓市民自由出入，但上午10時許，政府突然派出兩名身穿全套個人防護裝備的警員守着大廈門口，阻止居民離開，變相有幾個小時的真空期。政府又派4名便衣警員進入大廈，但只戴上面罩。期間有一名沒有被撤離的女住戶落樓，被警員截停登記，要求返回單位等待衞生署安排。該女士告知警員「但我頭先打咗電話，叫我自己去檢測喎」。

中午時分，政府安排「漏網之魚」到竹篙灣強制檢疫，有兩人帶着行李，包括一個大提琴，在政府人員的陪同下上車離開。漁護署人員到場帶走一隻白貓。