警東九龍連破3間無牌酒吧　兼揭派對房間違規營業

警方東九龍總區刑事部、機動部隊、衝鋒隊及交通部，聯同將軍澳警區、觀塘警區、秀茂坪警區及黃大仙警區人員，於今日(17日)凌晨展開代號「勇爵」(BRAVEDUKE)行動，突擊巡查區內多間娛樂場所，搗破3間懷疑無牌酒吧及1間懷疑違規營業的派對房間。

警方在搗破的3間懷疑無牌酒吧中，拘捕4男1女負責人，年齡介乎18至34歲，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」，5人同時涉嫌違反「停業令」將被檢控。在其中1間懷疑無牌酒吧內，警員檢獲13把牛肉刀及5支膠棒，場內姓劉(18歲)男負責人同時涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕。

3間酒吧內一共54男28女(15至44歲)則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，警員亦向該82名酒客發出違反「禁聚令」的定額罰款通知書。

行動中警方亦揭發一間派對房間懷疑違規營業，房間的36歲本地男負責人涉嫌違反「停業令」被捕；場內21名男16女(21至50歲)，則涉嫌違反「禁聚令」被發定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，警方一共檢獲793支餐酒、323罐啤酒、7部電視、1部夾公仔機、1部飛鏢機、6部卡拉OK機及1張自動麻雀機。檢獲的酒類飲品共值約7萬元。

新冠肺炎疫情持續逾一年，不但「清零」無期，且疫情反覆，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。