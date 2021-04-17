昨新增6宗本地確診個案　8食肆上疫榜

新冠肺炎疫情持續，本港昨日(16日)新增17宗確診個案，其中6宗屬本地個案，包括前日（15日）確診女會計經理的父母及阿姨一家三口，5人均居於菁雅居；另一確診個案為屯門友愛邨愛暉樓3座女住戶。衞生防護中心同時公布患者在傳染期間曾到訪處所的名單，確診者足迹主要在元朗、屯門區，有8間食肆上疫榜，包括元朗「煮樓」及葵青「太子小廚餐廳」等。

前日確診的女會計經理與父母居於菁雅居19座。父母曾到洪水橋翠珊園「煮樓」及洪福街市。59歲的母親曾與女兒到元朗益利大廈「彩」吃飯，並到葵涌安蔭邨耀蔭樓探訪其母親。64歲父親則曾自行到元朗安寧路11至17號波記餐廳吃飯。

至於染疫親戚一家三口居洪水橋菁雅居11座。阿姨於旺角海島中心任職會計，表妹則在天主教祟德英文書院就讀，傳染期曾到過荃灣新領域廣場，亦曾與其父親到葵涌偉賢樓太子小廚餐廳吃飯。其父於葵涌億萬工業中心棉麗企業做文員，曾到金運工業大廈新大眾樂、和豐工業中心萃華飯堂用膳。

另外居於屯門友愛邨愛暉樓的39歲女患者則主要在屯門區內活動，包括嘉喜利大廈星匯酒家、愛定商場的威威小食，並到新墟街市買菜。