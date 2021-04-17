變種病毒滲入社區　專家轟港府後知後覺　促禁高危地區航班抵港

本港首度有變種病毒流入社區，政府昨(17日)深夜突襲圍封佐敦白加士街伯嘉士大廈進行強檢。消息指，患者為一名在杜拜工作的印度男子，上月來港探望女友，早前完成21日檢疫，他曾先後進行3次檢測，均未有驗出病毒，患者其後曾在社區逗留近一周，欲回杜拜工作時進行檢測，結果初步確診，病毒量高，暫未知會獲介定為本地感染或輸入個案。另有指，患者在社區逗留時，曾先後到訪長洲、尖沙嘴及佐敦等地，期間或曾在食肆脫下口罩進食。

有專家批評，政府近日無果斷禁止來自爆發疫情地區人士入境，未有做好源頭控制，強調檢疫21日並非萬無一失，呼籲政府考慮暫時禁止菲律賓、巴基斯坦等航班來港。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，目前本港已錄得逾百宗變種病毒輸入個案，有可能因生物差異，致患者潛伏期長達逾21日，或檢測結果誤列為沒有染疫(即假陰性)；亦有可能因患者檢疫時接觸同行人士感染，由於感染期較短，致發病時已超過抵港21日等。

他強調，本港不能太依賴疫苗，並舉例稱部分高風險地區的疫情可能是本港的1,000倍以上，即使該些地區抵港人士已接種疫苗，最多亦可能只減少90%的傳播，但其傳播風險仍遠較本港高。

梁又坦言，勿以為檢疫21日是萬無一失，如不控制抵港輸入個案的總數，病毒仍有機會流入社區，尤其近日在復活節假期回鄉探親的南亞裔港人陸續回港，料輸入個案將有增長，呼籲政府考慮暫時禁止印度、菲律賓、巴基斯坦的航班來港，以策安全。