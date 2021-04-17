港大深圳醫院成「港澳藥械通」試點　首批藥械最快5月可使用

居於深圳港人面對跨境用藥的難題，內地去年容許在大灣區城市的指定港資醫療機構，使用已在香港註冊的藥物和部分屬臨床急需的醫療儀器(下稱「港澳藥械通」政策)，香港大學深圳醫院更被選為首個試點，試點期至7月31日。此政策下的首個藥物「抗D免疫球蛋白注射液」和首個醫療儀器「磁力可控延長鈦棒」，昨日(16日)已運抵醫院，預計下月可投入臨床使用。

食物及衞生局今(17日)表示，政府一直與內地商討以港大深圳醫院為試點落實「港澳藥械通」的工作，包括成立協作平台及議定可在大灣區指定醫療機構使用的藥物和醫療儀器目錄等。該局局長陳肇始表示，當局會繼續與廣東省藥監局保持溝通，盡快擴大有關的藥物和醫療儀器目錄，並在試點工作取得進展後，可望於8月起逐步擴展至其他大灣區城市符合要求的醫療機構。

今次通過「港澳藥械通」政策進口的首個藥物「抗D免疫球蛋白注射液」，是用於預防因RhD陰性婦女再次懷孕時引致的新生兒溶血症。至於首個醫療儀器「磁力可控延長鈦棒」，是用於嚴重脊柱畸形的兒童，對脊柱進行矯形。

此外，港大深圳醫院提出用於治療肺癌、淋巴癌、重度慢阻肺的新藥進口使用申請亦已完成審批工作。