酒吧復業條件苛刻　業界指員工顧客須打針難度高

政府近日開出復業條件，要求酒吧業所有員工與顧客接種第1劑新冠疫苗，並採用「安心出行」電話應用程式，業界對此表示不滿，批評綑綁打針的條件苛刻。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今早(17日)在電台節目表示，昨日(16日)與當局會面研究酒吧有條件下重開，認為政府態度正面，惟目前仍未有定案，他透露當局打算發出指引，讓不宜打針員工申報。

梁又指，當局仍堅持要求員工及顧客均接種疫苗才可重開酒吧等，增加業界難度，特別卡拉OK業界顧客較年輕，即使當局放寬接種年齡群組，但最快仍要20日後才可接種由內地及德國藥廠研發的復必泰新冠疫苗，未知何時才有客人，希望當局加快疫苗接種。

他指出，業界憂慮由員工擔任持牌人，若果不接種疫苗而無法開業，強調接種疫苗不應與政治因素掛鈎。對於要求顧客使用「安心出行」應用程式，梁認為目前有數個相關的應用程式，形容「頭都暈」，認為當局應做好宣傳及提供清晰指引，而非增加營業阻礙。

另外，政府亦向餐飲業提出要求員工接種新冠疫苗，才逐步放寬營業限制，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，目前有2,000多間食肆在疫情中結業，雖然復活節假期恢復90%生意，但假期過後整體生意開始回復淡靜，目前期望母親節可以帶動生意，不希望疫情反彈。

而業界擔心若員工因身體問題不宜接種疫苗，或出現副作用等問題，當局因應業界的憂慮作出調整，正設計一份申報表，讓一些身體狀況不宜接種疫苗的員工填寫後，毋須接種疫苗，但仍需要定期檢測，目前仍在研究維持每2個星期1次病毒檢測，抑或收緊至每周一檢，所屬餐飲處所都能享有「疫苗氣泡」下的放寬社交距離安排，故他認為員工不會因為不接種疫苗而失業。

黃續指，若食肆不接受新措施，可以按目前的防疫政策開業，相信食肆會自行抉擇。他又透露，政府正設計一個新應用程式，證明程式使用者已接種疫苗，方便食肆查核，又建議將有關程式加入到安心出行，加上使用藍牙，方便食肆自動記錄。