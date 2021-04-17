《蘋果》造謠抹黑頻繁　警發130封信譴責　鄧炳強轟手法不道德

警方昨晚(16日)在Facebook點名譴責《蘋果日報》及個別人士抹黑警民同樂活動，並去信《蘋果日報》予以強烈譴責。警務處處長鄧炳強今早(17日)在出席警察學院結業會操後再回應事件，批評《蘋果日報》把小學生參觀警察學院的照片聯繫至「黑暴」，認為其手法是不道德，過去亦就其誤導訊息的情況，向該媒體發出約130封信，並同時向報業評議會投訴，而該會亦同意警方的投訴，指會發信予涉事媒體，但《蘋果日報》在收警方信件後一直「無回覆，無反應」。

鄧表示，在界定是否惡意抹黑時，除了照片本身是考慮因素，亦會考慮有關報道的企圖是否「令啲支持警察嘅人驚」，強調雖然現時香港未有針對假新聞的法例，但有法例針對煽惑仇恨國家的行為，重申警方會調查所有違法的行為，亦不會針對特定媒體。

鄧又再次譴責《蘋果日報》的報道手法，稱其「搵啲細路仔嚟咁樣搞」是不道德的行為，亦令涉事的學校被「起底」及騷擾，煽動社會中的仇恨，強調自己「唔會驚呢啲勢力」，又稱相信「只要正義嘅人唔懼怕，邪惡勢力係會變得軟弱無力嘅」。

問及各個紀律部隊人手流失，警務處截至今年2月28日，共有5,258個職位空缺，鄧回應指早前警隊的招聘確有困難，最嚴重是投考人數曾下跌約3成，但現時已開始回穩，而警方亦會採不同的方式，鼓勵更多人投考。