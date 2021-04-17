食肆須達換氣或空氣淨化要求　源栢樑：為繼續經營關鍵

新冠肺炎疫情下，食肆的抗疫安排備受關注。食肆換氣量規定工作小組主席、兼香港工程師學會會長的源栢樑今(17日)表示，小組本月已制定堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設指引，並要求全港食肆在本月內提升換氣量至最少每小時6次，或安裝空氣淨化設備作為替代。他期望指引有助保障餐飲業員工、顧客及公眾的健康，挽回市民對惠顧食肆的信心，令餐飲業得以繼續經營，重拾香港「美食天堂」美譽。

源栢樑今在電台節目表示，因進食時需除下口罩，市民普遍認為在食肆內感染病毒風險相對較高。在防止疫情擴散上，最近較多人關注的餐飲處所換氣量及空氣過濾建議，這亦是餐飲及其他相關行業能否重開甚至繼續經營的關鍵。

源指出，雖於現階段還未能證實新冠肺炎是由空氣傳播，但世界各地已提倡加大處所換氣量，以減低在室內空間病毒經氣流傳播的發生風險。另外，小組亦會就排氣管、渠務、大廈渠管維修、走廊設計等播疫問題提出建議。他認為，此時正是一個契機，讓大眾審視在其他不同處所內對良好通風的要求。