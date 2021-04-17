38%健康人士有腸道菌群失衡　益生菌助減腹瀉便秘濕疹

腸道菌群對身體健康影響深遠，香港腸道微生物組學會一項研究發現，改善腸道益生菌有助減輕腹瀉、便秘及濕疹問題，病徵的改善幅度更可達逾30%。

研究團隊於去年8月至今年4月期間，招募逾300人參與研究，首先會測試參與者的腸道菌群健康情況及菌群失衡(dysbiosis)的相關因素，其後再為測試員提供連續8周的益生菌補充品，並再進行測試。

研究發現，有逾6成慢性病患者有腸道失衡情況，其中46.4%人有濕疹及皮膚過敏、52.8%人有慢性便秘及53.6%人有肥胖問題；即使是健康情況良好的人中，亦有38%人有輕微菌群失衡。研究團隊在其後8周提供益生菌予參與者服用，結果34名有腹瀉的人士中，有91%人情況有改善；58名有便秘的人士中，71%人病徵減輕；另有54名患濕疹的人中，有67%人皮膚情況改善。

研究亦提及，各種益生菌中，以胚芽乳酸菌 (Lactobacillus plantarum)對測試員影響力最高，達88%，其次為鼠李糖乳桿菌 (Lactobacillus rhamnosus)及嗜酸乳酸桿菌 (Lactobacillus acidophilus)，均達85%。

香港中文大學中西醫結合研究所名譽臨床助理教授盧景勳稱，研究可得出腸道益生菌有助改善腹瀉、便秘及濕疹問題，病徵的改善幅度可逾30%。