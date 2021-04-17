李卓人入獄仍堅持辦六四晚會　議員斥死不悔改

前年8.18及8.31未經批准集結案昨日(16日)判刑，被告之一的支聯會主席李卓人被判囚14個月。但他在入獄前接受訪問，表示要首次缺席今年的六四晚會，支聯會仍會繼續申請舉辦，更會堅持喊「結束一黨專政」的口號。有議員斥李卓人死不悔改，直言「佢自己坐監就好」，不要再令市民誤墮法網。

李卓人早前接受的訪問在昨日播出，他形容自己參與民主運動近40年，至今才被判入獄已算幸福。每年的六四晚會一向由支聯會舉辦，他對於今年需首次缺席，感到不甘心及愧疚。他又指支聯會今年亦會向警方申請舉辦六四晚會，即使知道獲批的可能性很低，但一眾常委仍會如去年一樣，進入維多利亞公園燃點燭光。支聯會不會因為《港區國安法》改變他們的綱領，會堅持喊「結束一黨專政」口號。而李卓人則會在獄中悼念，靜默及禁食。

立法會保安事務委員會主席陳克勤直言，李卓人「個底咁花係咎由自取，自己坐監就好」，被判刑後仍然死不悔改，高調表明支聯會將繼續爭取舉辦六四晚會，是令市民誤墮法網，甚至觸犯港區國安法及禁聚令。陳克勤又批評李卓人多年來是心存僥倖、走灰色地帶，明知犯法仍繼續挑戰法律，在被控告後則拿出被政治打壓的擋箭牌，不過今次再不能擋箭，所謂的政治打壓已成為嚴正執法。

對於李卓人堅持支聯會無論如何均會舉辦六四晚會，身兼執業律師的議員張國鈞指公然挑戰法律是罪加一等，勤勉他們不要再無視法律、繼續「搞事」，當上到法庭不要再聲稱被政治檢控及被噤聲。

事實上，支聯會於去年6月4日不理會警方反對，在維園舉行六四晚會，警方經調查後向壹傳媒黎智英、李卓人連同多名支聯會常委等人發出傳票，分別控告他們煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結及舉行未經批准集結等罪，案件押後至今年6月11日再提訊。