鼠蹤處處周街南亞除罩客　兩害夾擊佐敦　食環被批懶執法

佐敦伯嘉士大廈昨晚(16日)因有南亞裔變種病毒確診者被圍封，由於患者曾四處活動，令變種疫毒散播危機一觸即發。東網記者今午(17日)到該區巡視，發現區內衞生環境惡劣，街頭不時可見南亞裔人士無懼惡疫，大模廝樣除罩煲煙；後巷渠管淪為老鼠樂園，有人見過手臂般碩大的肥鼠區內亂竄。街坊對區內情況大表不滿，怒斥問題存在多年，卻甚少見食環署人員洗街整治，對投訴亦闊佬懶理，令鼠患及變種疫毒接踵而至，官員難辭其咎。

東網記者發現，區內南亞裔人士不當佩戴口罩狀甚普遍，多人大模廝樣地在街上吞雲吐霧，有南亞裔小童則脫下口罩坐在街上玩耍，除容易沾染病毒外，更會污染社區設施。區內餐廳老闆許先生批評，「你估政府畀到公屋佢哋(南亞裔)住咩，最後都係趕佢哋出去」，並狠批政府阻截輸入個案不力肇禍，「每日外來輸入咁多宗，點解仲唔封關」，反問政府每次派人到場清潔都只是「洗太平地」而非做實事，又如何能改善環境衞生問題。

佐敦舊樓林立、多條後巷堆滿垃圾，有食肆甚至將整箱廚餘隨意棄置後巷，亦無用蓋封上，廚餘自然成為老鼠大餐。附近居住的畢先生表示，「餐廳後面較污糟」，不時會發現「成隻手臂咁大」的老鼠，卻很少見食環巡區或洗街，是多年鼠患問題未能有效解決的主因。他強調環境衞生是防疫重要一環，對變種病毒首次殺入社區感擔心，敦促食環加多巡查，期望可進一步改善環境衞生問題，從而降低染疫風險。

經常到佐敦區的市民黃小姐就稱，佐敦區內舊樓較多，舊樓結構不及新樓，「變咗易散播(病毒)」。她又嘆謂，疫情肆虐經年政府抗疫仍無招，市民都深感無奈，只能做好個人衞生，「見步行步」。

當區區議員陳梓維指，若以區議會選區劃分，居於佐敦南選區的非華裔人士約莫佔當區人口2至3成；而鄰近的佐敦北選區，非華裔人士則約佔當區人口的一半。廟街商會主席陸興發亦表示，在甘肅街、廟街一帶，特別多南亞人士居住。陸續指，基於文化不同，疫情期間仍會見到南亞人士握手、擁抱，並稱他們防疫意識較低，除下口罩、圍著聊天、共同飲用一枝酒的情況更是常見。被問到會否擔心這些情況增加區內爆疫風險，陸則指自己在區內長大，「已經見慣、驚唔嚟」，只能靠自己做好防疫措施。