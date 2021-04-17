熱愛行山24歲女子石樂蕎失蹤2日　家人網上呼籲提供資料

今日(17日)有人在社交平台Facebook發文，指其24歲胞妹石樂蕎，於前日(15日)離開石硤尾南山邨寓所後杳無音信，家人遍尋不獲，亦不見了石的行山鞋、綠色行山風褸及青綠色背囊，懷疑她前往行山後不知所終，遂於昨日(16日)報警求助。

失蹤兩日的石樂蕎身高約1.68米，體重約45公斤，中等身材、長面形、黃皮膚及蓄啡色及肩直髮，據石的胞姊稱，父母前日早上約10時外出，當時石仍在家中，惟下午3時許回家後，便不見其蹤影，她亦向父母表示當晚不會在家吃晚飯，其WhatsApp顯示的最後上線時間為當日下午4時49分。

據悉，她曾經向母親透露，指有興趣到獅子山行山，胞姊亦聯絡經常與石行山的朋友，惟對方均表示未有相約於前日出發。警方翻查屋邨「天眼」錄影片段，證實她於當日下午2時20分離開寓所，而根據電訊公司提供的資料，其手機最後接收信號的時間為今日早上8時許，地點為新蒲崗。

任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電或電郵與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。