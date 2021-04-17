應對變種病毒束手無策　專家稱不能依賴疫苗　陳肇始反籲接種

港恐現首宗涉及N501Y變種病毒株的本地個案，食衞局局長陳肇始今（17日）在社交媒體指，當局高度關注事件，務求盡快阻截擴散，並再三呼籲市民盡早接種新冠疫苗。惟根據衞生署疫苗專家委員會數據顯示，兩款在港展開接種的新冠疫苗未能足以應付變種病毒株，有專家警告港府不能依賴疫苗接種，未能足以應付傳播速度。

陳肇始指，就一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的確診個案，當局高度關注、嚴陣以待，除了快速追蹤密切接觸者，亦作出限制與檢測公告，務求盡快阻截N501Y變種病毒株擴散的潛在風險。她呼籲市民盡早接種新冠疫苗，盡快在社區形成免疫屏障。

不過，港府購買由內地研發的科興疫苗及由內地及德國研發的復必泰疫苗，前者藥廠未有提供應對變種病毒數據，後者對英國變種病毒株的有效率逾85%、巴西變種病毒株的有效率則逾90%，惟應對南非的變種病毒株的有效率則不太有效。

港府應對變種病毒束手無策，僅不斷催谷港人接種疫苗，呼吸系統專科醫生梁子超警告，本港不能太依賴疫苗，他舉例稱部分高風險地區的疫情可能是本港的1,000倍以上，即使該些地區抵港人士已接種疫苗，最多亦可能只減少90%的傳播，但其傳播風險仍遠較本港高。