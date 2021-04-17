伯嘉士大廈解封安排混亂　租客淪人球　有指大廈衞生惡劣

變種病毒患者殺入社區，港府昨晚(16日)急腳圍封佐敦白加士街的伯嘉士大廈，該大廈於今早(17日)約6時半解封，雖證無人確診，但亦要撤離81個居民。東網記者今到現場巡視，有封區期間不在大廈的租客及員工返回大廈，他們稱自行聯絡政府跟進不果，形容畀人「當波咁踢」。是次行動有不少「漏網之魚」，當局解封後安排他們陸續撤離。

上午7時許，政府解封有關區域並清潔街道，亦留下信件予無人應門的單位。中午時分，政府陸續安排該些「漏網之魚」到竹篙灣檢疫中心隔離檢疫，漁農自然護理署人員亦到場帶走一隻白貓。

伯嘉士大廈非華裔住客Surnag帶着女兒回到住處，稱昨夜無回家，也沒有留意新聞，全然不知住處出現初步確診個案及被圍封。他也不清楚當局會如何安排他們去竹篙灣隔離，但坦言不太擔心變種病毒，自己安全就可以。

另一非華裔的住戶則稱，昨晚很早入睡，直至今日早上都無人拍門叫他做檢測，對封區毫不知情，詢問在場記者才知道全棟大廈已撤離。信件雖然是中英對照，但政府人員只填寫了中文的部分，他看不明白，已致電政府，待對方聯絡他。他續指，大廈衞生情況惡劣，自己多次要求管理處清潔，但無人理會。他兩星期前向政府部門投訴，但政府只是代為致電管理處要求清潔，令他相當不滿，直指「政府應該立法要求業主妥善清潔物業！」

於大廈上班的黃先生與兩名同事去到現場，他們昨夜知道大廈被圍封，今日匆匆趕回。黃認為，既然昨無找到確診個案，就不應該安排租客隔離，「搞咁多嘢做咩？騷擾咁多人！」他憂慮若要隔離21天，公司就會停止運作，影響極大。他們已致電政府部門最少6次，想盡快知道是否需要隔離，但一直被「當波咁踢」，部門之間互相推搪，指示極不清晰。

大廈清晨解封後，一直讓市民自由出入，但上午10時許，政府突然派出兩名身穿全套個人防護裝備的警員守着大廈門口，阻止居民離開，變相有幾個小時的真空期。政府又派4名衞生署人員進入大廈，期間有一名無被撤離的女住戶落樓，被警員截停登記，要求返回單位等待衞生署安排。該女士告知警員「但我頭先打咗電話，叫我自己去檢測喎」。