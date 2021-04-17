變種病毒患者殺入社區　袁國勇：可能在社區或檢疫期內感染

變種病毒個案首次流入社區，更在社區逗留了一星期，市民人心惶惶。香港大學微生物學系講座教授袁國勇表受傳媒訪問時表示，相信病人感染源頭有3種可能性，包括在檢疫酒店感染、社區感染或其潛伏期長過21日，但由於患者病毒量高，相信患者在酒店檢疫或社區感染的可能性較大。

至於事件是否因沒有禁飛印度及菲律賓等國家引起，袁強調香港是國際城市，無法禁止所有航班從外地來港，並舉例稱即使是低危地方的新加坡，亦有變種病毒個案。

患者曾在社區逗留多日，袁認為要阻止變種病毒在港擴散，須視乎衞生防護中心追蹤速度，但現時是復活節假後兩周內，不少市民外出遊玩，加上社區仍有很多防疫措施未做好，不排除未來仍有本地個案。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷亦同意，病人有可能是在社區受感染，或意味變種病毒早已在社區散播。他呼籲政府維持免費檢測服務，以找出本地個案。另一感染及傳染病科專科醫生林緯遜則稱，如變種病毒在社區落地生根，很大可能會引起另一波疫情，故可理解政府採取更嚴厲的防疫措施。