安裝空氣淨化設備加重食肆經營負擔　政府承諾檢視相關顧問費用

政府要求食肆在本月內提升換氣量至每小時起碼6次。

疫情籠罩下，市民在食肆脫下口罩享用餐點，隨時成為染疫的高危動作。港府早前要求全港食肆在本月內提升換氣量至每小時起碼6次，又或者安裝空氣淨化設備作為替代，然而相關設備所費不菲，加上涉及的顧問費用會加劇食肆經營的負擔。有議員引述食物及衞生局的回應指，將檢視有關的顧問費。

議員鄭泳舜關注政府要求食肆提升換氣量，儘管餐飲業界都明白措施的必要性，但空氣淨化設備的價格並不便宜，連帶其他費用如顧問費，將額外增加幾千到幾萬元的開支，憂慮將增加特別是小型食肆的經營負擔。鄭昨日(16日)聯同其他議員約見食物及衞生局副局長徐德義，引述對方承諾會檢視所涉及的顧問費。

此外，所有從中國以外地區抵港的人士需在指定檢疫酒店進行強制檢疫，鄭泳舜指現時的航班供應不穩定，或因出現確診個案而被臨時取消。至於檢疫酒店房價昂貴，更不容許有關人士進行退款，質疑此舉並不公平，同時為有關人士構成壓力，「想返香港都唔敢」。