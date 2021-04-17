黎智英將於下星期在獄中工作　賺取工資可買零食

官司纏身的壹傳媒黎智英，因8.18及8.31兩宗非法遊行案罪成，昨日（16日）被判囚14個月，正式成為階下囚在赤柱監獄服刑。據悉，單獨囚禁的黎，下星期會聽取懲教人員講解監獄規例及工作安排等；而由於黎已屆73歲，故懲教院所一般會安排一些簡單的工作給他，如貼信封等，每周工資約50港元，院所會向他發出1張工資表及「糖期表」，可按取得的工資購買零食及日用品，包括收音機等，而院所亦會為囚犯儲起2成半工資，以便出獄後有基本生活費。

根據香港法例第234A章《監獄規則》第38條有關囚犯工作的規定，安排囚犯工作的目的，是希望協助他們建立一個作息有序的生活模式，過有紀律及秩序的院所生活，故他們每日最少工作6小時，或不多於10小時，完成工作後可獲支薪，用作獄內購買小食、香煙及日用品等。

換言之，黎智英在獄中工作可賺取薪金買小食。另外，他每日可以有1小時的「放風時間」到戶外地方走動。另外，每名囚犯的家人可於探訪時，將規定數量及合乎規格的用品交予懲教署職員，例如原子筆、練習簿、報刊、書籍、內褲等，但不能給予零食。

今日（17日）是黎智英享用「監躉飯」的首天，星期六的早餐可選擇豬肉丸、牛油果占麵包或豆卜雲耳；午餐可選擇花生白粥、雞肉或豬肉丸；而晚餐則可選魚柳、金針煮花生等；睡前小食則有牛奶及提子包。至於明日星期日（18日），早餐可選擇牛肉丸、牛油果占麵包或甜竹雲耳；午餐可選擇腐竹白粥、雞肉或牛肉丸；晚餐則可選擇雞肉、雞中翼或金針煮眉豆；睡前小食同樣是奶及提子包。