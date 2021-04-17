新查冊安排只披露局部資料　政府擬提供額外數字以優化政策

政府擬進一步收緊公眾查冊安排，將不再向公眾提供公司董事的通常住址，以及董事和秘書的完整身份識別號碼。對於市民憂慮若然不提供完整身份證號碼，會影響尋找公司董事的準確性。財經事務及庫務局局長許正宇透露正構思提供多一個身份證號碼數字，以優化政策。

新查冊安排實施後，會以董事個人的通訊地址取代現有的個人住址，以及只提供部分的身份識別號碼，如身份證號碼的英文字母以及頭3個數字，但市民憂慮或導致找出很多同名的人士。許正宇接受傳媒專訪時表示，利用首4位身份證號碼而搜尋到同名的公司董事，機率只有0.003%。但聆聽到各界聲音，計劃進一步優化政策，包括正構思可否提供多一個數字。許不同意措施將影響商業交易、樓宇交易等，相信買賣雙方均會樂意授權查閱完整資料。

許正宇強調此舉並非新鮮事，政府早於2009年時已進行公眾諮詢。而近年社會上的「起底」問題愈趨嚴重，網上媒介愈來愈發達，若然於公司查冊上提供完整資料會引致罪案發生，形容做法是與時並進。