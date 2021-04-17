57%受訪女性不定期或每月買衫　82%買完唔着

正所謂「人靠衣裝，美靠化妝」，有調查發現，有57%受訪女性不定期或每月最少購買1次衣服，當中82%表示衣櫃中存有從未穿着的衣服。負責調查的商會認為港人對可持續時裝認知及關注程度極低，呼籲市民減少過量購買衣服，避免造成浪費。

紫荊青年商會於今年1月至3月期間，以網上問卷形式成功訪問417名香港市民，了解他們日常購買衣物、着衫心態、棄置衣物等習慣，當中約85%受訪者為在職人士，其中接近65%受訪者為女性，近半受訪者的年齡介乎26至35歲。

調查發現，有47%受訪者在購買衣服頻率方面是不定期或頻率在1個月以下，當中女性受訪者高達57%，男性則為30%。調查又指，72%受訪者表示衣櫃中存有從未穿着的衣服，而購買衣服頻率在1個月或以下的女受訪者中，更高達82%表示衣櫃中存有從未穿着的衣服。商會指調查反映女士過量購買衣服且極之浪費。

調查又發現，46%受訪者表示對可持續時裝不了解，58%受訪者表示甚少或從來沒有留意可持續時裝的訊息。而平均58%受訪者表示不知道服裝業對環境所造成的不良影響，當中影響包括服裝業耗用大量食水資源、耗用能源導致碳排放、人造纖維不能快速降解等。

此外，只有平均18%受訪者表示關注有關服裝業在勞工權益、動物權益、自然資源的使用、能源消耗、有毒染料及化學品的影響。只有1%受訪者表示購買衣服時會先考慮環保因素，而66%受訪者表示沒有購買過二手衣服，且57%受訪者不曾租借衣服，商會認為港人環保意識仍嚴重不足。