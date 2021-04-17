教師染疫累百人送檢　屯門區單日添4例　張竹君料有隱形傳播

本港新冠肺炎疫情有反撲趨勢，確診個案急速反彈，一周內5度重返雙位數水平，今(17日)增18宗確診，6宗本地個案除印度裔男子涉變種病毒外，另有5宗源頭不明病例，其中4名確診者住所及足迹均遍布屯門。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，屯門區或存在隱形傳播，須多加留意，呼籲若當區居民有不適，或曾到訪高危地方應盡快去檢測。初步確診方面，1名31歲將軍澳幼稚園女教師中招，全校教職員及學生逾百人要檢疫14天，她潛伏期亦曾參與200人婚宴，與其在同一間房飲宴的人士亦須送檢，暫未知是否違反防疫規例。

屯門友愛邨繼愛暉樓3座後，同邨再錄得2宗源頭不明確診個案，一名中招的63歲男子，居屯門友愛邨愛暉樓2座，於元朗香港人力資源有限公司任導師，由於上課時與學員接觸頻繁，故相關學生須檢疫14日。另一名居於屯門友愛邨愛勇樓的73歲的士司機亦染疫，平時會在友愛商場逛街及利群茶餐廳用膳。

一名居屯門蝴蝶邨的39歲女子同告染疫，於同區啟豐商場「川味閣」任廚師，周三(14日)檢測後確診，她曾與6名朋友去過元朗「烤魚工房」聚餐，4月9日曾往屯門「鳳城皇宴」，同日晚上再往蝴蝶廣場明星海鮮酒家與家人食飯。一名21歲學生同列源頭不明個案，他居於屯門泥圍一間村屋，同住家人須接受檢疫，患者在屯門市廣場「CHOCOOLATE」任售貨員，曾自行到屯門時代廣場麥當勞，而本月5日亦曾與家人到曾咀靈灰安置所，但與早前的「拜山群組」確診者無關。

另有1宗源頭不明個案涉及一名66歲男子，他居於牛頭角樂華北邨秉華樓，是一名維修工人，負責維修工程器具，潛伏期曾到過旺角、觀塘等食肆用膳，其同事須檢疫。

初步確診的源頭不明個案，涉及將軍澳的保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園任教中文的31歲女子，全校教職員及學生逾百人要檢疫14天。她居於啟德啟晴邨康晴樓，最後上班日為昨日(16日)。患者潛伏期間去過多個地方，周三(14日)到過迪士尼樂園，同日再到荃灣海之戀「海底撈」用膳；4月16日則到美容中心。

另外，她4月5日及10日往觀塘泓富廣場「The Corner」上泰拳班，導師及同學需接受檢疫。她亦於4月10日往尖沙咀「彩福皇宴」分店參加婚宴，同場逾200人分10間房聚餐，與其同房同席的賓客需檢疫14日，暫未知是否違反防疫規例。