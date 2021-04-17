19歲青年接種復必泰後昏厥送院　今日共有14宗異常個案

政府今晚公布，一名19歲青年在荔枝角公園體育館接種第一劑由內地及德國藥廠研發的復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，需送往瑪嘉烈醫院治理後，其後情況穩定，已經出院，近日接種疫苗後出現嚴重反應的年輕人較前多。今日共有14宗不適送院個案。

中心表示，截至今晚8時的過去24小時內，共有3.9萬名市民接種了疫苗，當中有2.1萬名市民接種復必泰第一劑疫苗，接種由內地研發的科興疫苗第一劑者則有4,000人。而打針後不適需送院個案有14宗，當中10人接種了復必泰，年齡介乎19歲至56歲；4人接種了科興疫苗，年齡介乎29至41歲，不適情況包括胸口痛、暈眩及失去知覺、半邊身體出現麻痺等。目前，已有10人出院，1人留院，另有3人不遵從醫生勸告自行出院。

截至今晚，有約69.7萬名市民接種第一劑疫苗，當中約37.2萬多人接種了科興疫苗，約32.5萬多人接種了復必泰疫苗。已接種兩劑疫苗的市民約36萬人。