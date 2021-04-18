飛鵝山自殺崖發現失蹤石樂蕎漁夫帽　救援人員登山搜索

熱愛行山24歲女子石樂蕎連日失蹤，家人網上呼籲提供資料。昨日(17日)有人在社交平台Facebook發文，指其24歲胞妹石樂蕎，於上周四(15日)離開石硤尾南山邨寓所後杳無音信，家人遍尋不獲，亦發覺石平日的行山裝備不在家中，包括行山鞋、綠色行山風褸及青綠色背囊，懷疑她前往行山後不知所終，遂於翌日(16日)報警求助。

失蹤的石樂蕎身高約1.68米，體重約45公斤，中等身材、長面形、黃皮膚及蓄啡色及肩直髮。據石的胞姊稱，父母上周四早上約10時外出，當時石仍在家中，惟下午3時許回家後，便不見其蹤影，她亦向父母表示當晚不會在家吃晚飯，其WhatsApp顯示的最後上線時間為當日下午4時49分。

據悉，石曾經向母親透露，指有興趣到獅子山行山，胞姊亦聯絡經常與石行山的朋友，惟對方均表示未有相約於前日出發。警方翻查屋邨「天眼」錄影片段，證實她於當日下午2時20分離開寓所，而根據電訊公司提供的資料，其手機最後接收信號的時間為昨日早上8時許，地點為新蒲崗。

任何人如有該失蹤女子的消息或曾見過她，請致電或電郵與西九龍總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

有網友表示，昨日(17日)中午行經飛鵝山自殺崖，發現一頂漁夫帽，跟熱愛行山的失蹤女子石樂蕎平日穿戴的款式甚為相似。據了解，石的胞姊在家中亦未有發現妹妹經常佩戴的漁夫帽，故相信在自殺崖發現的那頂帽屬於其胞妹，故再度致電警方尋求協助。與此同時，一批網民得悉事件後，亦自發組隊登山協助搜尋，惟至昨晚未有發現。

及至晚上10時許，大批消防員聯同救護員及警員，抵達飛鵝山路與飛霞路交界集合，經部署後隨即展開搜索行動，政府飛行服務隊直升機亦飛抵現場上空盤旋，協助搜尋。此外，石的一名姓梁表姐聯同多名親友，亦趕至現場了解及等候消息。

據梁透露，石平日工餘會約同朋友行山，亦會獨自一人行夜山，她曾向家人表示會行獅子山，但據其臨出門前的網上搜尋紀錄，估計她最後決定行飛鵝山。梁及一眾親友對石的情況甚為擔憂，因她身形比較瘦削，並僅以輕便裝束出門，相信準備糧水有限，且失聯多時，不排除已遺失手機；警方現連同相關部門除在飛鵝山一帶展開搜索，並有其他警區人員亦參與搜索行動，希望很快會有石的消息。