東涌新市鎮擴展擬打造低碳社區　斥4500萬建智能水管網絡

立法會財委會今年二月已通過撥款193.3億港元推行東涌新市鎮擴展計劃的工地平整及基礎設施，各部門正開展工作。發展局日前再向立法會財委會補充文件，透露在東涌鋪設的智能水管管網須耗資4500萬港元；至於早前表示改善東涌河水質的工作，在東涌西設置可持續城市排水系統，原擬定的造價則為1.5億港元。當區區議員認為，未來的新市鎮應引入更多低碳、環保的設計希望，他強調，像智管網類似的科技已有多個先進國家使用，但在本港仍是新科技，難評論建設費用是否過高。

東涌新市鎮擴展計劃是政府未來10年增加土地供應的主要發展項目之一，涵蓋現有東涌新市鎮東、西兩面。當局表示，在東涌擴展計劃內會引入多項城市設施，包括智能水管網絡系統、用水自動讀錶系統，以及地下廢物回收箱等，區內亦會進行生態保育工作及社區設施改善工程。

發局展提交立法會的文件透露，智能水管網絡的建設費用約為4500萬港元。智管網可把食水分配管網分成多個獨立監測區域，利用高科技監測和感應設備，收集水流量、水壓等數據，並用電腦分析及持續監察滲漏情況，同時有望減少浪費水資源。立法會早前審議計劃時，有議員曾關注擴展工程計劃價錢較貴，但指要兼顧智能建設及保育，或需大家作取捨。

政府擬議的東涌新市鎮擴展計劃，會採智慧、綠色及對環境友善的城市概念，以打造該區為智慧及低碳社區 。當中，東涌洞下遊一段約600米的河段會保育，並將當中約415米長的河段發展成河畔公園，同時設立訪客中心，以推廣親水文化和活動。而首階段河畔公園的建設費用約為4.15億港元。

東涌北區議員徐生雄指，政府提出的東涌新市鎮擴展工程計劃可接受，相信智管網、河畔花園等設計對社區未來有好處，期望政府往後可借鑒今次經驗，往後以同類模式，建設其他新市鎮。他又指，與智管網類似的科技已有多個先進國家使用，惟在本港仍是新科技，難評論建設費用是否過高，但他坦言，即使費用高昂，若相關科技可減少浪費及環境污染，亦是值得一試。