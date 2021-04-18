慘劇過後　措施堵漏　迷你倉聽完罷就

5年前的迷你倉大火致兩名消防員殉職慘劇記憶猶新，消防處事後制訂多項措施針對迷你倉，惟東網日前巡查多區，發現逾6成迷你倉倉距過近，未符合相關要求；儲存物堆疊過高，未有預留足夠頂部空間；消防設備過期又有雜物阻塞走火通道，危機多不勝數。有專家直言，情況反映不少業界仍抱僥倖心態營運，漠視他人生命安全，建議港府加強執法，並設立發牌制度規管。

消防處要求迷你倉設置的每組儲物倉之間，要預留一條闊2.4米的通道，每列迷你倉亦不可長於20米。但東網記者日前到觀塘、新蒲崗及屯門11間迷你倉巡查，發現有7間的通道不足2.4米闊，大多僅餘約1至1.5米，其中一間位於觀塘的迷你倉，走廊更只有97厘米闊。而新蒲崗一間迷你倉除了通道闊度不足，每列迷你倉亦超過20米長。

迷你倉儲存物堆疊高度亦有高度限制，包括不可高於2.35米以及與天花板最少相隔1米空間。而記者發現最少有3間迷你倉違規，其中於觀塘，有迷你倉租戶把塑膠層架及多袋雜物堆疊，與天花板間剩下不足半米；同區另一間迷你倉則未有於倉頂封網，讓租戶可把儲存物疊至超出限制高度。此外，觀塘一間迷你倉的消防逃生出口被多個雜物堵塞，並貼有「請勿動」字樣，發生火警時隨時阻礙逃生。而新蒲崗一幢最少有兩間迷你倉公司的工廈，走火樓梯被大量雜物佔據，收窄逃生空間。而該兩區都有迷你倉的滅火裝置經已過期。

協昌消防顧問工程公司業務總經理黃偉焯直言，滅火筒逾期及走火通道被阻塞等情況絕不理想，加上有大量迷你倉間隔未符合消防要求，反映不少迷你倉業者仍抱着僥倖心態營運，建議港府加強執法力度，並設立發牌制度。

東網將相關問題轉介消防處後，發言人表示於其中4個迷你倉中發現2至4項以上火警危險，並已向有相營運者提出檢控。至於新蒲崗有工廈後樓梯被堆放雜物，該處亦已向負責人要求限期內把相關火警危險消除。