13個指明地方納入強檢　包括觀塘泓富廣場一間健身中心

政府昨晚(17日)表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告及指明刊憲，要求於指定期間曾身處13個指明地方的人士（下稱「受檢人士」），接受2019冠狀病毒病核酸檢測，以及繼續賦權註冊醫生於2021年4月17日至4月30日的14日期間內，強制任何按其臨牀判斷懷疑已染上2019冠狀病毒病的人接受檢測。

因應昨日公布的確診個案及錄得的初步確診個案，有5個符合上述準則的指明地方，以及初步確診個案曾到訪的一間健身中心被納入強制檢測公告。另外，針對一宗涉及N501Y變種病毒株的源頭不明本地個案，確診者曾身處的7個指明地方亦被納入強制檢測公告。

納入強制檢測公告的大廈名單

A. 住宅(包括商住兩用)大廈新增一宗或以上確診/初步確診個案

新增一宗或以上確診個案

1. 香港九龍牛池灣豐盛街 36-38 號瓊麗苑瓊泰閣；

2. 香港新界沙田沙田正街 1 號蔚景園第 1 座

新增一宗或以上初步確診個案

1. 香港九龍九龍城沐虹街 12 號啟晴邨康晴樓

B. 出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 香港新界元朗青山公路-元朗段 99-109 號元朗貿易中心 9 樓香港人力資

源有限公司

2. 香港新界屯門屯盛街 1 號/屯順街 1 號屯門市廣場第 1 期 2 樓 2219、2221、

2229 及 2231 號鋪:Chocoolate

C. 其他

1. 香港九龍觀塘成業街 6 號泓富廣場 20 樓 2005 室 The Corner - Muay Thai

& Fitness