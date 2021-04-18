東方日報A1：變種疫魔攻入社區　印度男油尖長洲播毒

港府防疫工程出現大漏洞，以致傳染力更強的變種病毒殺入香港，更可能已在社區引爆一場變種疫潮！衞生防護中心昨公布，一名29歲印度裔港男上月19日乘搭EK384由杜拜到港，在檢疫酒店完成21日隔離後，竟事隔8日才確診新冠肺炎，還被驗出帶有N501Y變種病毒株，確診前曾到油尖區及長洲。有醫生炮轟港府後知後覺，無果斷禁飛高危地區來港的航班，又強調檢疫21日並非萬無一失。亦有學者斥責港府自視過高，以為外防輸入的措施已滴水不漏，終令變種病毒攻入社區，批評當局已錯過多次讓疫情清零的機會，高官必須問責下台。

本港昨日新增6宗源頭不明個案，包括一名感染變種病毒經杜拜來港的印度裔男子。衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，該名男子在尖沙咀華美達華麗酒店完成21日隔離檢疫，期間曾接受3次病毒測試均無發現染疫，他本月9日後到佐敦伯嘉士大廈的朋友家中暫住。

前日（16日），該名男子打算返回杜拜，提前一天於上周四（15日）在油麻地社區檢測中心進行病毒測試而確診，當時他沒有任何病徵，更被驗出帶有N501Y變種病毒。張表示，該名男子的CT Value（病毒載量）介乎15至17，即傳染力高。

當局正調查源頭，不排除男子在杜拜染疫，但一直未能檢測到；或在離開機場至酒店期間中招，亦有可能在社區感染。該名男子由本月9日起已在社區出沒，不排除變種病毒已在社區傳播。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，患者曾在社區逗留多日，現時要盡快阻止變種病毒在港擴散，須視乎衞生防護中心的追蹤速度。袁強調，現時是復活節假後兩周內，不少市民外出遊玩，加上社區仍有很多防疫措施未做好，不排除未來仍有本地個案。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，目前本港已錄得逾百宗變種病毒輸入個案，有可能因生物差異，致患者潛伏期長達逾21日，或檢測結果誤列為沒有染疫（即假陰性）；亦有可能因患者檢疫時接觸同行人士感染等。

梁又指，現時英國流行的N501Y變種病毒株傳染性比一般高五至七成，巴西就高1至1.5倍，南非就暫未有確實數據。他坦言，勿以為檢疫21日是萬無一失，如不控制抵港輸入個案的總數，病毒仍有機會流入社區，尤其近日在復活節假期回鄉探親的南亞裔港人陸續回港，預料輸入個案將有增長，呼籲政府考慮暫時禁止印度、菲律賓、巴基斯坦的航班來港，以策安全。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，今次首有變種病毒株流入社區，顯示負責推行政策的食衞局局長陳肇始自視過高，當局不斷強調應對外防輸入個案滴水不漏，但政策明顯仍有漏洞，再次令本港疫情反撲，高官必須對此負責，問責下台。

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