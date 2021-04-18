曾到中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭人士納強檢 料涉逾萬人

今早有不少人在中環5號碼頭，等候乘搭渡輪。（洪紫嫣攝）

港府抗疫無方，帶有N501Y變種病毒株的印度裔港男返港多日後確診，事前曾游走本港多處，包括長洲及油尖區。港府昨晚（17日）補鑊，指本月14日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭，以及曾乘搭由新渡輪服務有限公司營運、往來中環及長洲渡輪的人士，均要在明日（19日）前接受強檢。有長洲居民預料有逾萬人要接受強檢，炮轟當局防疫漏洞多多，擔心疫情一觸即發。

東網記者今到中環5號碼頭視察，發現新渡輪在現場貼出告示，指該名確診者曾於本月14日，乘搭新渡輪下午3時15分的航班、名為「新超號」的船隻前往長洲，並於晚上7時至7時半離開。而行駛當晚7時航班的船隻為「新輪貳」；行駛晚上7時半航班的船隻則為「新國號」。

新渡輪續指，獲悉政府資訊後，已即時作出有關安排，包括召回相關船隻進行特別消毒工作，亦會全力配合政府的應對措施，包括安排相關碼頭員工及駕駛中環往來長洲航線的船員進行強制檢測，並緊密監察員工的身體狀況，呼籲乘客在碼頭及船上全程佩戴口罩。

長洲居民黃先生指出，每日約有數千名長洲居民乘坐渡輪外出上班，近日亦有大批港人因無法遊行，紛紛湧入長洲，「日日都一萬幾千人啦」，預料合共有逾一萬人要接受強檢，擔心港府難以在短短兩日內，確保所有人士已完成強檢，或會令變種病毒流入社區，疫情難以斷尾。