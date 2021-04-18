熔斷機制收緊影響外傭來港　羅致光指菲律賓航班被禁飛機會高

新冠肺炎疫情全球肆虐，為防止新變種病毒入侵，食物及衞生局日前宣布進一步收緊航班的熔斷機制，措施將影響外傭來港或返回原居地。勞工及福利局局長羅致光今早(18日)在網誌表示，在防疫的大前提下，衞生當局採取熔斷機制屬必須的；若觸發機制，除了新聘外傭可能延遲抵港，一些回鄉度假的外傭亦可能被逼滯留。他提醒外傭、僱主和職業介紹所應預早籌謀。

羅續續，由於本月每日有約百名外傭乘坐航班來港，一旦觸發熔斷機制，就要禁飛14日，可能影響數以千計的外傭及僱主。而近期有多個國家或地區的來港航班，有較多確診病例，包括外傭主要來源地菲律賓及印尼，其中菲律賓近日的疫情嚴峻，平均每天有約萬名新確診者，因此在熔斷機制中被禁飛的機會十分之高。

另外，勞工處已聯絡主要外傭輸出國的駐港總領事館、外傭及僱主團體、職業介紹所組織等，告知他們有關機制已實施，並會廣泛發放有關訊息，希望盡快把消息傳開，讓僱主及外傭可及早應對。