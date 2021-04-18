樂玉成指反中亂港分子是暴徒　受審判罪有應得

中國外交部網站周日（18日）刊出外交部副部長樂玉成上周五（16日）接受美媒訪問的內容，談到涉港、涉疆、台灣等問題。記者問及香港一些「民主鬥士」正在接受庭審，有人認為香港民主出現倒退。樂玉成表示，那些反中亂港分子不是甚麼反對派、民主派，而是分裂分子和暴徒，受到審判是罪有應得。

針對美國政府日前派遣低級別代表團赴台灣，樂玉成強調，台灣問題涉及中國的核心利益，沒任何妥協餘地和退讓空間；中方堅決反對任何形式的美台官方往來，無論是低級別還是高級別。他促請美國不要打「台灣牌」這一張危險的牌，一個中國原則是中國的紅線，絕不允許越線行為，永遠不會允許台灣獨立。

對於以美國為首的西方以強迫勞動為由制裁新疆企業，樂玉成指新疆不存在強迫勞動，勞動者自願簽訂合約，權益得到保障，而在新疆摘棉花是高收入工作。他又指，被制裁的新疆企業都是合法註冊經營，制裁損害這些企業及當地老百姓的利益，亦影響了棉花等產品的全球產業鏈及供應鏈穩定；批評制裁的真實意圖並非保護人權，而是破壞新疆的穩定，人為製造「強迫失業」及「強迫貧困」。他指出，中美處於不同發展階段，歷史文化背景不同，在人權問題上有分歧是正常的，但關鍵是不能把分歧變成衝突點，更不能以人權為藉口干涉他國內政。

樂玉成表示，中美之間應是你追我趕的良性競爭，而非你死我活的惡性競爭，作為對世界負有特殊責任的兩個大國，中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。他強調，中國不是美國的對手，更不是敵人，而是抗疫隊友和發展夥伴，只有攜手合作，才能共克時艱。他又指，中方對他國既不仰視也不俯視，而是平視；不認為國強必霸，但堅信國霸必衰。