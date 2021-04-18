港現首宗變種病毒患者　食衞局指仍調查感染源頭

本港疑出現首宗在社區確診帶有新冠變種病毒的患者，食物及衞生局長陳肇始今早(18日)在電台節目表示，當局仍調查患者受感染原因，不排除患者在杜拜受感染，但因潛伏期長故檢疫後才發病，亦可能他來港後在機場或酒店檢疫期間交叉感染，初步調查酒店的空氣及渠管並無異常。

陳肇始說，如果患者在本港社區受感染，反映社區存在變種病毒，強調當局非常關注事件，已立即圍封大廈，將患者及大廈住戶檢疫，呼籲曾與患者去過同一地方的市民盡快檢測。

她又指，本港近日疫情出現反彈情況，令人擔心，相信與市民復活節長假期放鬆，增加聚會有關，預料未來幾天仍會有家庭聚會相關個案，呼籲市民要社區防疫措施放寬同時，亦要小心，減少聚會及戴口罩等。

至於目前本港疫苗接種率低，陳呼籲市民接種疫苗，政府將接種疫苗年齡層擴至16歲至29歲後，覆蓋全港88%人口，認同要接近全部接種，才可產生群體免疫。她又指，即使未來有加強劑，基礎仍是完成接種兩劑疫苗，新一代疫苗的研發需時，目前仍未清晰時間表，強調目前疫苗劑量，足夠市民可以接種。