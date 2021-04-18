陳茂波稱經濟安全關乎國安　將打擊違國安法資金活動

港府去年中實施《港區國安法》，引來西方國家抨擊破壞香港自治，美國隨之公布制裁香港的措施，包括終止對香港的特殊待遇地位。財政司司長陳茂波今（18日）指出，經濟安全是國家安全體系的重要組成部分，強調會堅守聯繫匯率制度，並確保金融體系不會被利用來進行違反國家安全活動，除打擊洗錢及恐怖分子融資外，亦要打擊違反國安法的資金活動。

陳茂波在網誌表示，一些所謂制裁、經濟封鎖，甚至以貨幣結算作為武器，無非是想通過經濟和金融手段，迫使別國就範甚至摧毀其政權，形容確保經濟領域安全是一場沒有硝煙的戰爭。他指，本港的首要任務是守住不能發生系統性金融風險的底線，當中貨幣體系穩定更是重中之重，強調要堅守聯繫匯率制度，作為維繫社會和市場信心的基礎。而在幫助國家金融開放的過程中，香港須發揮好試驗田和防火牆的角色，緩減以至阻止境外市場風險傳導到內地市場。

至於風險管理方面，陳認為，須重點防控各種重大風險和挑戰，高度警惕應對「黑天鵝」式的重大突發事件，並防範潛在矛盾積累的「灰犀牛」問題，化解發展中的短板和瓶頸制約。除修補過去的漏洞，亦要著重建設風險預警機制，包括評估研判各種風險等，及早發現風險的源頭，把隱患解決在萌芽之時。另外，亦要建立危機應對機制，並積極管理信息的發放，引導輿論及社會預期，防範衍生「次生風險」。