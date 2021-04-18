觀塘裕民坊商戶拒交舖　7旬業主企跳控訴

觀塘裕民坊有拒遷商戶企圖跳樓，警方消防到場戒備。東網上周三(14日)曾報道裕民坊有經營清潔公司的商戶被封舖，涉事商戶羅先生因不滿賠償安排而不欲離場，更一度表示要以死控訴，當時被勸服而作罷。不過羅先生疑再萌死念，今晨(18日)10時許闖入已圍封及準備清拆的裕民坊天台，有途人發現後報警求助，亦有人駐足觀望。

消防員到場張開氣墊戒備，聯同警員登上大廈天台，正勸解企跳事主，據悉他目前情況安全。運輸署指，受事件影響，現場一段同仁街需封閉，駕駛者不能由觀塘道轉入同仁街。

消息指，企跳的涉事商戶羅先生已屆70歲及患有高血壓，他過往與妻子於裕民坊經營一間約100多呎的清潔公司，直至年前因身體問題而轉租他人作古玩生意。該舖位現已被拉閘封舖及貼上通告，通告列明該舖已於今日被律政司司長收回，若有人未得律政司司長同意而擅自進入，將報警查究。

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