西樓角花園重建後設玻璃倒錐天窗　有助通風並增加空間感

上屆政府在2013年向全港十八區區議會各撥款1億港元推行「社區重點項目計劃」，包括荃灣區重建西樓角花園項目，有關項目已於2019年9月底完成並重開。發展局局長黃偉綸今(18日)在網誌表示，西樓角花園經重建後，拆去舊有圍牆並設多用途活動室，室內前廳更設有一個別具特色的玻璃倒錐天窗，不但有助通風並引入日光照明，同時可增加空間感，花園「變身」為市民喜愛的休閒活動空間。

西樓角花園建於1987年，佔地2,748平方米，雖然鄰近荃灣港鐵站，但由於缺乏同一水平的直接通道至與港鐵站出口及區內行人天橋網絡，使用率一直偏低。建築署建築師盧宜璋說，重建前的公園被大廈包圍，四邊亦設一幅2.5米高的圍牆，建築師拆掉圍牆後，改以約1米高的綠化屏障把公園和附近道路隔開，令景觀更開揚；同時把半個公園「升高」，興建一個平台花園以連接區內行人天橋，直通港鐵站出入口，令公園四通八達。

至於花園內的設施，盧指建築師在平台花園下興建一間多用途活動室和一個有蓋多用途場地，以配合社區需要，方便舉辦中、小規模活動。另外，建築師亦引入綠色建築設計，例如在公園中央設置攀爬植物網，以增加綠蔭，並保留園內13棵原有的樹木及栽種灌木和草地，為荃灣鬧市營造一片綠洲。建築署高級建築師曾偉倫認為，重建後的西樓角花園為社區注入新活力，可成為區內居民玩樂、休息和聚腳的好地方。