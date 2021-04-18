污水檢測病毒　至今找出逾50宗確診個案

本港在第4波疫情下首次使用污水檢測大廈的新冠病毒，港府與香港大學跨學科團隊攜手進行相關污水監測，設立64個定期採樣點，並在屋苑和街區抽樣監測，配合流行病學數據，識別出需要採取強制檢測行動的目標大廈，當局藉此找出逾50宗確診個案。

政府去年10月展開污水監測初期，設立了26個定期採樣點，包括由渠務署管理的污水處理廠、污水泵房和部分屋苑，上月將定期採樣點增至64個，每個定期採樣點覆蓋5萬至8萬人口，共覆蓋全港約400萬人口，至今按監測結果在超過110幢大廈實施強制檢測，找出逾50宗確診個案。

至於港大研發的新冠病毒污水監測系統，在去年10月獲食物及衞生局醫療衞生研究基金資助，以及環境局全力支援，項目上月榮獲2021年日內瓦國際發明展金獎。

當局指，環境保護署每天根據疫情趨勢，選定病毒傳播風險較高、需監測的地區進行渠網分析和取樣策劃。渠務署則負責採樣技術及行動支援，包括揀選污水沙井、安排承辦商採樣，並在完成採樣後清潔消毒現場等。

渠務署一般在早上8時至11時左右採樣，每隔15分鐘一次，合共抽取12個樣本，確保樣本符合隨機性。完成採樣後，渠務署會將樣本送往香港大學實驗室，由大學團隊去除雜質，進行滅活處理、離心濃縮、核酸提取、基因檢測和數據分析。