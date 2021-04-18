35%受訪教師每周工作逾60小時　最多人望減行政工作

教師工作繁重，有機構早前向354名中學教師進行調查，發現整體受訪教師平均每周授課23節，另35%人平均每周工作超過60小時。調查又指，66%受訪教師最希望能刪減行政工作，最多人即61%人望騰出時間投放於師生相處。

香港青年協會青年研究中心的「青年創研庫」在2月4日至上月12日期間進行調查，結果發現，35%受訪教師平均每周工作超過60小時，當中15%人每周工作超過71小時或以上。對於最希望能減省的工作時間，66%人指期望減少行政工作，有58%人期望減少開會議，亦有24%人期望能減少批改功課的時間。對於最期望能投放更多時間在哪一方面，61%人望騰出時間投放於師生相處，有57%人望能用於備課，亦有51%人望能有更多時間上課。

至於疫情前及疫情期間的工作壓力指數，10分為壓力非常大。疫情前教師的工作壓力指數平均分為6.4分，而疫情期間則為6.97分，顯示壓力有所上升。

研究亦訪問7位本地、新加坡及台灣等地的專家和學者，以及16名教師個案，不少教師表示，疫情期間工作量增多，因應電子教學，教師需要重新設計課堂及與學生和家長聯絡，以提升學生的學習興趣和跟進學習進度。有受訪教師更表明，電子學習擴大了學習差異，需要花更多時間關顧學習能力和動機較低的學生。

青年創研庫教育組副召集人林惠業建議，教育局設立專業發展路徑，研究教學行政分流的晉升機會，讓有意專注於教學發展的教師也能晉升到較高職級，並輔助新任教師適應環境。至於有志於行政及學校領導方向發展的教師，則可從行政領導階梯晉升。