石樂蕎疑行山失蹤搜救繼續　消防籲市民勿再上山免生危險

消防及警方展開聯合搜救行動，今午交代行動進展。(曾志恒攝)

24歲女子石樂蕎於上周四(15日)離開石硤尾南山邨寓所後杳無音信，及後有人在飛鵝山自殺崖一帶發現懷疑屬於石的漁夫帽及背囊等行山裝備。警方及消防接獲報案，於昨晚(17日)約10時起展開聯合搜救行動，至今(18日)仍在搜救中。

消防處當值助理消防區長梁柏豪指，搜救行動中消防出動共12輛消防車及2輛救護車，派出60名消防員及救護員，當中包括消防攀山拯救專隊及高空拯救專隊，消防亦動用搜救犬及無人機協助搜索失蹤女子。

救援隊伍兵分三路，其中高空拯救專隊在險要山坡處游繩搜索，攀山拯救專隊則負責在密林位置搜尋，其餘人員帶同搜救犬在山徑沿路搜救，期間政府飛行服務隊及民安隊亦有出動協助救援。

截至今午，救援隊伍在飛鵝山近鵝肚棧道一帶發現一批個人物品，包括一隻行山鞋，及後經警方證實屬於失蹤女子，而在附近山坡發現的一件衣服則相信不屬於石。梁強調，消防將繼續派出一切可行的資源搜索，重點探查鵝肚棧道一帶，以及部分直升機難以觀察的叢林位置。

因現場山勢險要，梁呼籲熱心市民不要再上山參與搜救，包括動用航拍機，以免造成危險或對救援行動構成阻礙。

警方西九龍總區總督察麥中傑則指，警方非常重視失蹤案，西九龍總區失蹤人口調查組已接手，翻查醫院、酒店、出入境以及電訊公司紀錄，初步僅發現石樂蕎的手機信號最後於昨晨8時19分，出現在太子道東714號捷景工業大廈，正進一步調查其行蹤。

警方亦派出約60名警員，包括失蹤人口調查組、機動部隊及行山隊人員，並在飛鵝山現場成立聯合指揮中心，以增加搜救效率，呼籲市民如有任何資料及線索，盡快與警方聯絡。